Médico morre em colisão frontal entre automóvel e caminhão na BR-232 próximo a Serra Talhada

Informações preliminares que chegaram ao blog indicam que um acidente de carro matou o médico Jorge Genuíno.

O acidente teria ocorrido no caminho do município de Custódia.

Foi entre Varzinha, Serra Talhada e Sítio dos Nunes, Flores, na BR 232.

O carro em que seguia o médico se chocou frontalmente com um caminhão, provavelmente após um cochilo. Não se sabe ainda se havia mais pessoas no carro. A PRF chegou ao local.

Cearense de Milagres, de 51 anos, tinha quatro filhos, duas com a atual esposa, Juliana. Jorge Genuíno era clínico geral. Trabalhou em municípios do Pajeú e Moxotó como Tabira, onde atuava na unidade local, Afogados, Sertânia e Custódia. “Pessoa de grande caráter, era pré-candidato a prefeito em sua cidade no Ceará”, disse João Júnior, que trabalhava com ele em Sertânia.

O corpo foi levado a Custódia. Um cunhado está a caminho para providências legais de reconhecimento e traslado do corpo até o Ceará. A esposa está transtornada. Nas redes sociais, a população se refere a ele como “excelente profissional e atencioso”. “Excelente colega e muito humilde”, disse Viviane Zuza, enfermeira.

