Médico que residia em Serra Talhada é morto a tiros na PE-320 em Calumbi

O médico e ex-prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde, Francisco Gomes da Silva, mais conhecido como Dr. Fanão, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (07) dentro do seu carro às margens da PE-320 em Calumbi, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações, Dr. Fanão foi alvejado por dois disparos de arma de fogo, um atingiu a região do tórax e o outro a cabeça.

Ainda de acordo com informações, o médico foi socorrido por uma ambulância para o Hospital São Vicente em Serra Talhada, mas não resistiu e veio a óbito.

Até a publicação desta matéria não foi informado a motivação do assassinato. A Polícia Civil está investigando o caso.