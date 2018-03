Médico sofre tentativa de homicídio no Centro de Serra Talhada

O médico serra-talhadense, George Conrado, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã desta segunda-feira (05), no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, Dr. George foi alvejado com um tiro de 12, no momento em que o médico deixava o estacionamento ao lado da sua clínica. Ainda de acordo com informações, o médico foi socorrido pelo seu motorista e levado para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), onde já passou por procedimento cirúrgico e não corre risco de morte.

A policia está em diligências no intuito de localizar o autor do crime.