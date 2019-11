Mega da Virada abre apostas hoje; prêmio deve passar de R$ 300 milhões

A Caixa começa a vender hoje as apostas para a Mega da Virada 2019 nas lotéricas e nos canais eletrônicos. O prêmio estimado inicialmente para o concurso, que será realizado no dia 31 de dezembro, é de R$ 300 milhões. Porém, esse valor deve ser maior, já que no ano passado a edição especial pagou R$ 302,5 milhões a 52 apostas que acertaram as seis dezenas.

O início da comercialização do jogo coincide com o reajuste nos valores das apostas das loterias da Caixa. Na Mega-Sena, a aposta mínima (seis números) agora custa R$ 4,50 (eram R$ 3,50). Quem quiser apostar uma dezena a mais passa a pagar R$ 31,50 pelo jogo (antes custava R$ 24,50). O cenário mais caro, com 15 números no volante, agora bate nos R$ 22.522,50 (anteriormente saía por R$ 17.517,50).

Na Mega da Virada 2019, assim como nas edições anteriores, o prêmio não acumula. Isso significa que, mesmo que nenhum apostador acerte as seis dezenas, a bolada será dividida na faixa imediatamente inferior (quina). Caso aconteça uma improvável ocasião em que ninguém consiga fazer cinco números também, o prêmio vai para a faixa da quadra. Se, ainda assim, nenhum bilhete acertar sequer quatro dezenas, aí o prêmio acumula para a edição seguinte da Mega-Sena, mas a hipótese é absolutamente remota.

A Caixa vai vender as apostas da Mega da Virada de maneira paralela com os demais concursos da Mega-Sena. Nesta semana, por exemplo, a loteria sorteia um prêmio estimado em R$ 6,5 milhões no concurso 2207, quarta-feira (13), em São Paulo. A partir do dia 22 de dezembro, as vendas passam a ser exclusivas para a Mega da Virada até o último dia do ano.