Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 300 milhões no dia 31

Ninguém acertou os seis números do concurso da Mega-Sena do sábado (21) e o prêmio acumulou. Para o próximo concurso deve ser pago o valor de R$ 300 milhões, referente à ‘Mega da Virada’. As dezenas sorteadas ontem foram 08, 28, 36, 45, 57, e 59.

Como acontece nos concursos especiais da loteria, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Portanto, se por acaso não houver ganhador com os seis número no próximo dia 31, premiação será rateada entre acertadores de cinco ou quatro números, se não houver acertador da quina.