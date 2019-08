Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 24 milhões no próximo sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.179 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira em São Paulo. O prêmio acumulou pela terceira vez seguida e a Caixa Econômica Federal pode pagar R$ 24 milhões, no próximo sorteio, que ocorre sábado .

As dezenas sorteadas nesta quarta-feira foram: 02 – 13 – 24 – 35 – 50 – 54.

No mesmo concurso, a Quina saiu para 55 apostas, que vão levar para casa R$ 34,71 mil. Um total de 4.563 ganhadores acertaram a quadra e vão receber R$ 597,77.