Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.190 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado no Espaço Loteria Caixa em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, por conta disso, está estimado em R$ 44 milhões.

Os números sorteados foram 05 – 09 – 20 – 25 – 35 – 53.

A quina teve 94 ganhadores que vão receber, cada um, R$ 29.098,66. Fizeram quatro números 6.835 apostadores, que receberão o prêmio individual de R$ 571,69.