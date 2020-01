O sorteio 2.230 da Mega-Sena, que ocorreu no sábado em São Paulo (SP), não teve acertadores do prêmio principal. Sem ninguém marcar as seis dezenas, o prêmio acumulou em cerca de R$ 47 milhões, na próxima quarta-feira, conforme a Caixa Econômica Federal.

Confira os números: 09 – 19 – 23 – 32 – 39 – 45.

A Quina foi marcada por 85 cartelas que poderão sacar R$ 34.599,33. Já a Quadra teve 5.562 ganhadores que recebem R$ 755,36.