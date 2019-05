A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.149, realizado às 20h (horário de Brasília), nesta quarta-feira (8). As dezenas sorteadas foram: 21 – 23 – 37 – 44 – 46 – 48.

A quina teve 496 acertadores; cada um levará R$ 35.200,20. Outros 32.880 apostadores acertaram a quadra; cada um receberá R$ 758,57.

O próximo concurso (2.150) será no sábado (11). O prêmio está acumulado em R$ 275 milhões.