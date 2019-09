Mega-sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 78 milhões

As seis dezenas do Concurso 2.184 da Mega-Sena, sorteadas na quarta-feira (4) no Espaço Loteria Caixa em São Paulo, não teve vencedores. O prêmio para o próximo concurso, que será sorteado no sábado (6), está estimado em R$ 78 milhões.

Os números sorteados foram 09-18-19-22-42-47.

A quina teve 115 ganhadores que vão receber, cada um, R$ 36.432,16. Fizeram quatro pontos 9.835 apostadores, que receberão o prêmio individual de R$ 608,56.

As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h. A aposta mais barata, com seis números, custa R$ 3,50.

Como aumentar chances

É verdade aquela história de que é mais fácil ser atingido por um raio e sair vivo, do que acertar com uma aposta de seis dezenas os números da Mega Sena. Quem afirma é o professor de Estatística da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Hemílio Fernandes Coelho. “Se você contabilizar o número de vezes em que raios caíram em pessoas, e deste número obter o percentual de sobreviventes, este percentual ainda vai ser maior do que a chance de ganhar. Logo, é mais fácil ser atingido e sobreviver do que ganhar na Mega-Sena”, diz o professor.

Mas quando está em jogo um prêmio acumulado é melhor usar o raciocínio lógico a favor do apostador. O professor Hemílio dá dicas para quem ainda pretende apostar no Concurso da Mega-Sena, acumulado pela 2ª vez consecutiva, e que deve ser sorteado nesta quarta (14), em São Paulo.

“Não tem mágica. Quanto mais dezenas houver numa mesma aposta, maiores são as probabilidades”, diz. O professor exemplifica: “Quando a pessoa marca sete dezenas no talão, (ao invés de seis, do jogo mínimo) o valor da aposta é multiplicado por sete. Isto acontece porque dentro de um jogo de sete dezenas existem sete jogos de seis dezenas. Quanto mais números você marcar no bilhete, mais combinações de seis dezenas você vai ter”, explica o professor. Num jogo de 15 dezenas (combinação máxima permitida por jogo), existem 5005 jogos de seis dezenas. Neste caso, as chances aumentam muito, mas ainda há 10 mil possibilidades de erro para uma de acerto.