Mega-Sena: apostadores buscam premio inédito de R$ 275 milhões

O maior prêmio da história regular da Mega-Sena pode ser pago amanhã pela Caixa Econômica Federal com o sorteio do concurso 2150. O sortudo que acertar as seis dezenas da Mega, acumulada pela 14ª vez consecutiva, deverá receber nada menos que R$ 275 milhões. O prêmio poderá ser o terceiro maior valor pago pelas loterias, considerando a Mega da Virada. Mas pelo cronograma normal, desde 2015 que a cifra não passava da casa dos R$ 200 milhões. Naquele ano, foi paga para um único apostador de Brasília uma quantia referente a R$ 205 milhões.

Quem ainda não fez a aposta deve ficar atento ao horário limite para comparecer às lotéricas, que acaba às 19h (horário de Brasília) de amanhã. Os valores para os jogos individuais variam de R$ 3,50 (seis dezenas) até R$ 17.517,50 (quinze dezenas). A probabilidade de acerto da aposta simples de seis números é de uma em 50 milhões. Já no caso da aposta de 10 números, aumenta para uma em 238 mil. O sorteio deste sábado será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.