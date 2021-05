Mendonça reitera que não é candidato ao Senado

Em entrevista ao Frente a Frente, o ex-ministro Mendonça Filho, que aparece empatado na disputa pelo Senado com Paulo Câmara (PSB) e Armando Neto (PSDB), afirmou, categoricamente, que não será candidato ao Senado em 2022, mas a deputado federal. Mendonça fez, também, um alerta ao bloco da oposição para que não se dívida na disputa pelo Governo do Estado.

“Temos que tirar lições da eleição no Recife”, afirma, referindo-se ao fato dos partidos de oposição ao PSB não terem construído a unidade. A entrevista vai ar no horário do programa, que começa às 18 horas com transmissão pela Rede Nordeste de Rádio para mais de 40 emissoras nos Estados de Pernambuco, Alagoas e Bahia. Se deseja ouvir o programa pela internet, clique no botão Rádio acima ou baixe o aplicativo da Rede Nordeste de Rádio no play store.

Blog do Magno