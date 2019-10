Menina de 1 ano morre afogada após cair em tanque no Agreste de PE

Uma menina de 1 ano, identificada como Laura Sophia, morreu afogada após cair em um tanque na zona rural de Jataúba, no Agreste de Pernambuco. O caso ocorreu na segunda-feira (14), mas as informações foram repassadas nesta terça (15).

A mãe da criança encontrou o corpo no reservatório que fica no quintal da casa onde a vítima morava. Laura foi levada para uma unidade de saúde do município, mas já deu entrada no local sem vida.

O Corpo de Bombeiros não foi chamado para atender esta ocorrência. (G1)