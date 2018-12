Menina de 10 anos é baleada após assalto a mercado no Agreste de PE

Uma menina de 10 anos foi baleada na tarde dessa terça-feira (4) após um assalto a um mercado em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a criança foi vítima de uma bala perdida após o dono do estabelecimento reagir a ação de dois criminosos no bairro Cidade Jardim.

Segundo a PM, os suspeitos entraram no mercado armados e levaram todo o dinheiro do caixa e alguns produtos. Os criminosos atiraram após a vítima reagir com um facão. A criança, que estava na calçada dela, foi atingida. A quantia levada não foi divulgada pela polícia.

A menina foi socorrida para o Hospital Regional do Agreste (HRA), passou por exames e aguarda avaliação médica. A bala atingiu as duas pernas da criança. (G1)