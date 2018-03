Menina de 10 anos é estuprada dentro de escola pública no Agreste de Pernambuco

Uma menina de 10 anos foi estuprada dentro da Escola Municipal Professor Mário Matos em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, a estudante relatou que estava brincando com as amigas de “esconde-esconde” e foi para a parte de trás da escola quando viu um rapaz pular o muro e vir na direção dela.

Por e-mail, o G1 solicitou à Secretaria de Educação do município uma nota sobre este caso. Porém, até a publicação desta matéria, não houve resposta.

Ela contou à polícia que o suspeito a abordou e tirou a roupa dela. A vítima falou também que tentou se soltar do homem, mas não conseguiu.

Ainda de acordo com a polícia, a estudante contou que foi ameaçada pelo suspeito de que se contasse sobre o que aconteceu a alguém, ele a estupraria novamente. A menina também falou à polícia que o jovem que a estuprou parece com uma pessoa que estuda na mesma escola que ela, e que já foi seguida e pedida em namoro por ele, mas recusou o pedido.

O caso aconteceu no primeiro dia de aula deste ano, no dia 19 de fevereiro, mas a vítima só contou o que houve nesta quarta-feira (7) . A Polícia Civil está investigando o caso.

Do G1