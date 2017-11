Uma menina de 10 anos morreu na tarde dessa segunda-feira (6) após se afogar em um açude, na zona rural de Cupira, Agreste de Pernambuco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o reservatório está localizado na fazenda Santa Helena.

Ainda segundo os Bombeiros, o corpo da criança foi retirado do açude e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). Não foi informado se a vítima morava próximo do local do afogamento. (G1)