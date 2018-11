Menina de 10 anos sofre choque elétrico ao tentar ligar televisão na tomada no Agreste de PE

Uma criança de dez anos sofreu um choque elétrico na tarde dessa quinta-feira (8) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), familiares informaram que ela tentou ligar o fio da televisão na tomada quando recebeu a descarga elétrica.

A menina foi socorrida para a UPA do município, e em seguida, transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. De acordo com a unidade de saúde, a transferência foi realizada por precaução, mas a menina está consciente e não corre risco de morrer. (G1)