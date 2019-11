Menina de 11 anos é atropelada por carro no Agreste de PE

Uma criança de 11 anos foi atropelada na manhã dessa terça-feira (5) na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a menina tentou atravessar a rodovia pela frente de um ônibus que estava parado no acostamento e não percebeu o veículo vindo.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do carro permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu normal. A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para o Hospital Regional do Agreste. Ela estava com uma fratura no braço e desorientada. (G1)