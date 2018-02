Menina de 11 anos é estuprada em matagal próximo de creche no Agreste de Pernambuco

Uma menina de 11 anos foi estuprada em um matagal próximo de uma creche em Venturosa, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito cobriu o rosto da vítima durante a abordagem. O caso ocorreu no último sábado (17), mas as informações foram repassadas nesta segunda-feira (19).

Ainda segundo a PM, um homem em uma moto se aproximou da criança e pediu para que ela não reagisse. Após cometer o crime, a menina foi deixada nas proximidades do local. Ela contou à mãe o que havia acontecido e foi levada para um hospital.

A menina não soube informar se o homem que a abordou foi o mesmo que a estuprou, conforme informou a polícia.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local, que ficará responsável pelas investigações. (G1)