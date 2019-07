Menina de 12 anos é primeira vítima fatal de dengue confirmada este ano em Pernambuco

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou a primeira morte por arbovirose em Pernambuco neste ano. O dado faz parte do boletim de arboviroses divulgado na noite dessa quarta-feira (3) pelo órgão. A vítima fatal foi uma menina de 12 anos, moradora do bairro de Água Fria, na Zona Norte Recife. No balanço, também chama atenção o aumento nos números de casos suspeitos de dengue, zika e chikungunya no Estado.

Nos seis primeiros meses de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018, a quantidade de notificações de zika subiu 197,8%. Foram 737 casos no ano passado contra 2.195 em 2019. Já os registros de dengue cresceram 123,1%, saltando de 14.771, no primeiro semestre de 2018, para 32.952 este ano. As notificações de chikungunya tiveram alta de 115,9%, passando de 2.041, de janeiro a junho do ano anterior, para 4.407 em 2019.

Sobre os casos confirmados este ano, já são 43 de zika, 191 de chikungunya e 6.901 de dengue. O boletim da semana 26 aponta os dados registrados entre os dias 30 de dezembro de 2018 e 29 de junho de 2019.

Infestação

O boletim informa que foram notificadas 56 mortes por arboviroses nos seis primeiros meses de 2019. No mesmo período do ano passado, houve registro de 52 óbitos – um aumento de 7,6%. O novo balanço traz ainda dados sobre o Índice de Infestação Predial do 3º ciclo do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa). Ao todo, 76 cidades estão em situação de risco de surto.

Da Folha de PE