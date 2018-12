Menina de 13 anos é chantageada e estuprada por ex-padrasto no Agreste de PE

Uma menina de 13 anos foi vítima de estupro na noite da última sexta-feira (21) em Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o ex-padrasto da vítima é o suspeito de ter cometido o crime.

Segundo a Polícia Civil, a menina estava sozinha na casa onde mora com a avó e dois irmãos quando o suspeito pediu para entrar e ajudar a encontrar o celular que ela havia perdido. Dentro da residência, o agricultor de 35 anos disse que estava com o aparelho e só entregaria se a vítima tivesse relação sexual com ele.

A PM informou ainda que a vítima resistiu a chantagem e foi estrupada. O suspeito fugiu após um filho, irmão da vítima, chegar na casa. A família da garota procurou a polícia e o conselho tutelar e a vítima confessou que já havia sido abusada pelo suspeito.

O ex-padrasto da vítima foi preso na casa dele e negou as acusações de abuso. Ele foi levado para a delegacia de Bom Conselho e aguarda audiência de custódia. (G1)