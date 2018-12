Menina de 2 anos é vítima de estupro e marido da tia é preso em flagrante pelo crime em Pernambuco

Uma menina de 2 anos foi vítima de estupro no último domingo (2) em Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a delegada Thatianne Macedo, o marido da tia da vítima foi preso em flagrante pelo crime.

“A mãe [da criança] é uma dona de casa de 24 anos e relatou que passou o dia na companhia do suspeito e da irmã [que é tia da vítima], todos fazendo o uso de bebida alcoólica durante o dia. Quando foi por volta das 23h, a mãe teve que sair e deixou a filha em companhia da tia”, conforme informou a delegada.

Segundo Thatianne, a mãe retornou cerca de 30 minutos depois para buscar a menina e percebeu que o suspeito estava trancado dentro do quarto com a garota. “Quando eles saíram, ela [a mãe] percebeu que a menina estava toda ensanguentada”, acrescentou. O homem também estava sujo de sangue.

Após perceber o que havia acontecido, a mãe da vítima acionou a Polícia Militar, que deteve o homem. Ele foi levado para o hospital, onde foi constatado que tinha ejaculado, segundo a Polícia Civil.

Em seguida, o homem identificado como Severino Matias da Silva Santana, de 41 anos, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. A menina foi socorrida para o hospital local mas, devido à gravidade das lesões, foi transferida para o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife.

“Eu entrei em contato com o médico que a acompanhou e ele me relatou que foi constatado realmente que houve penetração e rompimento de hímen, bem como várias lesões vaginais”, disse a delegada, que ainda informou que o suspeito teve a prisão preventiva decretada e está na Cadeia de Capoeiras à disposição da Justiça. (G1)