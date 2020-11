Uma criança de três anos morreu após ser picada por uma cobra em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu no final de semana.

De acordo com a Polícia Civil, a menina Maria Heloísa chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe. (G1)