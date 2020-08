Uma menina de 4 anos morreu após sofrer um choque elétrico na tarde dessa quarta-feira (26) no bairro Novo, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a criança recebeu a descarga ao tentar ligar uma extensão.

Ainda de acordo com a polícia, a menina foi socorrida pelos familiares para um hospital local, mas não resistiu. A Polícia Civil está investigando o caso. (G1)