Menina de 4 anos morre em acidente de carro em Caruaru

Uma menina de quatro anos morreu em um acidente na noite do domingo (1º) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na Rua Joaquim Nabuco, no bairro Divinópolis.

Segundo a Polícia Civil, a criança estava dentro do carro, junto com a mãe e a condutora do veículo, quando a motorista bateu perdeu o controle e bateu em uma árvore. A menina chegou a ser socorrida para um hospital particular da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A motorista fugiu do local do acidente e até o momento desta publicação, não foi localizada. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente. (G1)