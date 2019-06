Menina de 6 anos é estuprada dentro de casa em Pernambuco

Uma criança de seis anos foi estuprada dentro da casa dela no Sítio Jussara, zona rural de Iati, no Agreste de Pernambuco, no domingo (2). De acordo com a Polícia Civil, a mãe deixou a filha sozinha enquanto foi até a casa de parentes. Um primo da criança, que mora próximo, escutou o choro da menor e foi até a residência.

Ainda segundo a polícia, a vítima disse que um homem desconhecido invadiu a casa, abusou sexualmente dela e fugiu.

A criança passou por atendimento médico e o caso foi registrado na delegacia de Garanhuns. Até o momento desta publicação, ninguém foi preso. (G1)