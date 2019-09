Menina de 8 anos é encontrada morta dentro de casa em PE

No último domingo (8) uma criança de oito anos foi encontrada morta dentro de casa em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, os pais da vítima informaram que haviam saído e deixado a menina com a irmã gêmea e a irmã mais velha de 14 anos. Quando chegaram em casa no final da tarde, a filha mais velha do casal informou que a menina havia morrido.

Ainda de acordo com a PM, os pais da vítima disseram que quem achou o corpo foi a irmã gêmea da criança, que encontrou ela enforcada por um vestido pendurado no varal.

A menina chegou a ser levada para o hospital do município, mas já estava sem vida. A Polícia Civil foi até o local, realizou perícia e está investigando o caso. (G1)