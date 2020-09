Menina de 9 anos é encontrada sem os pais dentro de carro roubado em PE

Uma criança de 9 anos foi encontrada dentro de um carro roubado na manhã do último sábado (26) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A menina estava sem os pais e foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O veículo havia sido roubado em setembro do ano passado em Arapiraca-AL. Segundo a PRF, o flagrante foi feito durante a abordagem a um carro ocupado por dois homens, uma mulher e uma criança. Os policiais viram que a menina não tinha parentesco com os ocupantes do veículo e que era transportada sem o documento de autorização dos responsáveis.

A mulher informou que era amiga da mãe da criança e havia saído de Santa Cruz do Capibaribe para entregar a menina à avó em Alagoas. O motorista não tinha habilitação, e segundo os policiais, populares avistaram quando o passageiro arremessou a chave de uma moto pela janela.

Além de confirmar que o carro era roubado, os policiais encontraram a placa de uma moto dentro do automóvel. A placa era idêntica à de uma moto regularizada e poderia ser utilizada para clonar outro veículo.

A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar e os outros ocupantes do carro foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Garanhuns. (G1)