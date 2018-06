Menina de dez anos morre após levar choque elétrico em Pernambuco

Uma menina de dez anos morreu após levar um choque elétrico na manhã da última quarta-feira (27), no Sítio Brejinho, na zona rural de São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, a criança foi tentar ligar um eletrodoméstico e recebeu a descarga elétrica.

Ainda de acordo com a polícia, a menina foi socorrida, mas já chegou ao hospital sem vida. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)