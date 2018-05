Menina de oito anos envia áudios à PM e denuncia estupro cometido pelo pai em Pernambuco

Um homem de 38 anos foi preso na noite dessa terça-feira (1º) suspeito de estuprar a filha de oito anos em Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima enviou áudios para o WhatsApp da polícia denunciando os abusos sexuais cometidos pelo pai.

Ainda segundo informações da PM, o suspeito mandou a mãe da criança dormir em outro quarto para ficar só com a filha. Ele teria colocado a menina no colo, acariciado as partes íntimas e tentado tirar a calcinha dela. Quando a criança tentava gritar por socorro, o homem tampava a sua boca e a ameaçava, conforme disse a polícia.

A mãe da vítima disse que o homem, desde que a menina completou oito anos, começou a agir de forma estranha. A vítima informou ainda que o suspeito a ameaçou caso o contasse algo para a mãe.

Suspeito, mãe e filha foram levados para prestar depoimento na delegacia de Bom Conselho. O homem foi preso em flagrante e aguarda por audiência de custódia.

