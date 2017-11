Menina de Pernambuco conquista título de Miss Kid Universo 2017 no Peru

A pernambucana Maria Clara Lins, de 10 anos, conquistou em outubro o título de Miss Kid Universo 2017, em Arequipa, no Peru. A menina de Gravatá, no Agreste, já havia ganhado os títulos de Mini Miss Gravatá, Mini Miss Pernambuco e Mini Miss Brasil Mundo, em 2016.

Desde bebê, a mãe afirmou que a garota já chamava atenção das pessoas. “Moramos dois anos no Rio de Janeiro. Lá, eu ia com ela no banco, nas lojas e sempre diziam para eu levar ela ela em uma agência para fazer campanhas, mas não quis logo de início porque ela era uma bebê, mas depois as coisas foram acontecendo”, relatou.