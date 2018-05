Menina de quatro anos é estuprada por adolescente em Pernambuco

Uma menina de quatro anos foi estuprada no último domingo (13) por um adolescente de 14 anos em Quipapá, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o pai da vítima informou que o vizinho teria passado as mãos e a língua no órgão genital da filha. A criança confirmou as informações à polícia.

Ainda segundo a PM, os policias foram até a casa do suspeito de estupro de vulnerável. Mas, o adolescente fugiu e ainda não foi encontrado. O pai do jovem, que não soube informar o onde estava o filho, foi levado até a delegacia de Plantão de Quipapá. A Polícia Civil investiga o caso. (G1)