Menina de quatro meses morre suspeita de negligência médica em Custódia, diz família

Uma criança de quatro meses morreu suspeita de negligência médica na última sexta-feira (13) em hospital de Custódia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com familiares, a menina apresentava febre alta, vômito e diarreia quando chegou à Unidade Mista Elizabeth Barbosa, e devido a gravidade da situação, precisou ser transferida para um hospital em Arcoverde, também no Sertão. Ainda segundo a família, na unidade de saúde não havia ambulância, e por isso, a menina precisou ser levada em um carro particular de parentes.

Através de nota, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a paciente, uma criança de quatro meses, deu entrada na Unidade Mista Elizabeth Barbosa, com os sintomas de vômito, diarreia e tosse produtiva, sendo imediatamente atendida pela médica de plantão Nayra Carvalho. Uma prescrição foi realizada, mas devido impossibilidade de acesso venoso da paciente, a mesma foi transferida para Arcoverde acompanhada pela médica, em um carro particular com suporte de oxigênio, descaracterizando dessa forma, negligência médica. Em relação à falta de ambulância, se deu pelo fato de no momento estarem realizando outras transferências de urgência de outros pacientes. A criança veio a óbito sendo assistida pela equipe do Hospital Regional de Arcoverde.

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, onde será investigada a causa da morte. (G1)