Menina de três anos morre eletrocutada ao colocar ponta do cabo do celular na boca no Sertão de PE

Uma menina de três anos de idade morreu eletrocutada nessa quinta-feira (24), por volta das 11h, no Núcleo 9 do Projeto Irrigado Nilo Coelho, na Zona Rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A suspeita é que a Yslei Victória dos Santos Souza tenha recebido uma descarga elétrica quando colocou a ponta do cabo do celular que estava conectado a uma tomada na boca.

A criança foi levada já sem vida para a Unidade de Pronto Atendimento e Atenção Especializada de Petrolina (UPAE/IMIP) de Petrolina, onde foi realizada uma tentativa de reanimação, mas ela não reagiu aos estímulos.

O corpo chegou no Instituto de Medicina Legal, por volta das 15h, para serem adotados os procedimentos legais.

A tia da menina, Ilma da Silva Santos, explicou como tudo aconteceu. “Ela pegou o carregador e colocou na boca. O carregador estava na tomada, aí minha tia viu, aí ela puxou da tomada e deu um pipoco. Aí levou para o hospital, mas infelizmente vocês sabem”, contou emocionada. (G1)