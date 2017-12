Menina encontrada após sequestro apresenta indícios de violência sexual, diz Polícia Civil

A menina de três anos encontrada nessa quarta-feira (27) em Catende, na Mata Sul de Pernambuco, após ser sequestrada em Panelas, no Agreste, apresentou indícios de violência sexual após realizações de exames. De acordo com a Polícia Civil, um médico da policlínica do município, onde a criança foi atendida, informou que o hímen dela estava rompido.

Segundo a Polícia, ainda não foi possível precisar quando a violência teria ocorrido. A menina passou por exames no Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru na madrugada desta quinta-feira (28).

Entenda o caso

A menina de três anos sequestrada em Panelas, no Agreste de Pernambuco, foi encontrada na quarta-feira (27) em Catende, na Mata Sul. De acordo com a Polícia Civil, a criança está bem e já foi entregue a família. Ela havia sido sequestrada no domingo (24) na frente da mãe dela. Segundo a Polícia Militar, o trio de criminosos chegou na casa da vítima, pediu água e, em seguida, levou a criança. Ainda segundo a PM, a mãe tentou evitar que a filha fosse levada, mas foi ameaçada com uma arma de fogo.

Ainda na quarta-feira (27), um carro suspeito de ser utilizado para sequestrar a menina foi localizado dentro de um galpão de ferro velho, no bairro Massaranduba, em Garanhuns, no Agreste. Ainda segundo a Polícia, o carro deve passar por uma perícia ainda esta semana. Um retrato falado dos suspeitos foi confeccionado para ajudar nas investigações do crime. (G1)