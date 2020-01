Menina morre atropelada após atravessar rua para abraçar prima no Sertão de PE

Uma menina de quatro anos morreu atropelada quando atravessava uma rua no distrito de Santa Rosa, em Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, no último fim de semana. A pequena Ana Cecília teria atravessado a via para abraçar uma prima, e foi atingida por um veículo quando voltava para a casa da avó.

O suspeito seria um motorista que estava alcoolizado. A população do distrito ficou revoltada e algumas pessoas tentaram linchá-lo. Posteriormente ele foi conduzido à delegacia.

Do NE10 Interior