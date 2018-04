Menino de 1 ano morre após ser estuprado e padrasto é detido suspeito do crime em Pernambuco, diz polícia

Uma criança de um ano e seis meses morreu com suspeita de ter sido estuprada pelo padrasto nessa terça-feira (10) em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o menino foi levado para a Unidade Mista São José e, após exames, houve a suspeita do abuso sexual.

Ainda segundo a polícia, o padrasto e mãe da criança foram levados à Delegacia de Polícia Civil para prestarem depoimento.

O corpo do bebê foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, onde será confirmada a causa da morte. O caso está sendo investigado. (G1)