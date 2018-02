Menino de 10 anos é ferido no pescoço após tentativa de abuso sexual em Pernambuco

Um garoto de 10 anos de idade foi ferido no pescoço após sofrer uma tentativa de abuso sexual, no bairro dos Coelhos, na região central do Recife, durante a manhã desse domingo (25). De acordo com a Polícia Militar, um homem ofereceu dinheiro para praticar relações sexuais com a criança e feriu o menino no pescoço após a recusa.