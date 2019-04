Menino de 10 anos morre afogado no Agreste de Pernambuco

Um menino de dez anos morreu afogado em um açude nessa terça-feira (16) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança estava tomando banho em uma barragem, na zona rural do município, quando mergulhou e não voltou mais à superfície.

Ainda de acordo com os bombeiros, o menino foi localizado pelas pessoas que estavam no local e socorrido para um hospital do município, mas já chegou à unidade de saúde sem vida. A Polícia Civil esteve no local para as medidas cabíveis. (G1)