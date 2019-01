Menino de 11 anos morre atropelado por caminhão na PE-190, no Agreste de PE

Uma criança de 11 anos morreu atropelada por um caminhão na tarde dessa quinta-feira (3) na PE-190, em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que o menino estava em uma bicicleta enquanto segurava na carroceira do veículo, que estava em movimento, quando desequilibrou e caiu.

Ainda segundo a PM, a criança foi atingida pela roda traseira do caminhão e morreu no local. O motorista de 52 anos fugiu do local do acidente, e até o momento desta publicação, não foi localizado. (G1)