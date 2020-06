Menino de 2 anos morre após se afogar em tanquinho de lavar roupas, em PE

Um menino de 2 anos morreu após se afogar na tarde do domingo (28) em Caetés, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a mãe da criança foi estender a roupa no varal, quando o filho pegou um banco, subiu e caiu dentro do tanquinho de lavar roupas.

A criança foi retirada da água pela mãe e socorrida para um hospital local, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. A Delegacia de Polícia Civil vai investigar o caso.

Do G1