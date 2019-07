Menino de 3 anos morre em acidente de trânsito na BR-423 em PE

Um menino de 3 anos morreu em um acidente de trânsito no último sábado (27) em Paranatama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo em que a criança estava capotou no km 117 da BR-423.

Ainda segundo informações da PRF, o condutor do carro teria tentado desviar de um buraco, saído da pista e capotado. A criança foi socorrida para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A mãe da criança, que também estava no carro, foi socorrida junto com condutor do veículo. O estado de saúde dos dois não foi divulgado. A criança viajava sem o uso da cadeirinha. O corpo foi levado para Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. A Polícia Civil investiga o caso.

Do G1