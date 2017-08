Menino de 6 anos morre atropelado próximo ao distrito de Umãs em Salgueiro

Um menino de apenas 6 anos, identificado como Vinicius, morreu atropelado no início da noite dessa terça-feira (29) no Sítio Cacimba Velha, nas proximidades do distrito de Umãs, zona rural de Salgueiro.

Segundo informações, a criança havia acabado de descer de um veículo na PE-483 e se dirigia à residência da avó quando foi atropelada por um caminhão da empresa que assumiu os canteiros da transposição na região.

O menino, que residia no Sítio Novos, filho de Orlando e Iraneide, ainda chegou a ser socorrido pelo motorista do veículo que o atropelou, mas não resistiu aos ferimentos.

Da redação do Blog Alvinho Patriota