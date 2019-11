Menino de 8 anos morre atropelado após cair de caminhão em movimento em PE

Um menino de oito anos, identificado como Gabriel Souza Santos, morreu atropelado após cair de um caminhão enquanto pegava um ”bigu” nessa terça-feira (26) no Engenho Lajedo, em Palmares, zona da Mata Sul de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que a criança estava voltando da escola e pegou um “bigu” (carona na parte traseira de um veículo em movimento) em um caminhão que carregava cana-de-açúcar.

Ainda de acordo com a PM, a criança se desequilibrou, caiu em baixo do caminhão e foi atropelado. O garoto não resistiu e morreu no local. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima, mas foi identificado e vai prestar depoimento. A Polícia Civil investiga o caso. (G1)