Menino de 9 anos é atropelado após sair de carro em PE

Um menino de nove anos foi atropelado na tarde dessa terça-feira (29) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a criança saiu de um veículo, no bairro Bela Vista, quando foi atingido por uma motocicleta.

Ainda segundo a PM, Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas precisou ser transferido para o Hospital da Restauração, porque sofreu um traumatismo craniano.

O estado de saúde da criança ainda não foi informado pela unidade de saúde do Recife. (G1)