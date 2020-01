Menino de 9 anos morre após ser atropelado por carreta em Custódia

Um menino de nove anos morreu após ser atropelado em Custódia, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a criança estava próximo à via quando foi atingida pelo veículo. O caso aconteceu no sábado (4), mas as informações foram repassadas nessa segunda-feira (6).

A polícia também informou que o motorista dirigia na velocidade permitida. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. O homem ainda tentou desviar da vítima, mas não conseguiu e atingiu o menino.

O motorista prestou socorro, mas a criança não resistiu. A Polícia Civil instaurou inquérito e vai investigar o caso.

Do G1