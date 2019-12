Menino de 9 anos morre eletrocutado por cabo de DVD no Sertão de PE

Um menino de 9 anos morreu após receber uma descarga elétrica de um cabo de um aparelho de DVD. O caso aconteceu neste sábado (7) em Petrolina, Sertão de Pernambuco.

De acordo com o padrasto da criança, Pedro Henrique de Jesus Souza estava na casa do vizinho e tentou encaixar o cabo de transmissão no DVD para assistir um desenho animado. O choque aconteceu no momento em que ele encaixou o cabo de vídeo no aparelho. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da criança.

Do NE10 Interior