Menino de três anos é encontrado sozinho na BR-232 em Pernambuco

Um menino três anos foi encontrado no último sábado (12) às margens da BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a criança estava andando sozinha às margens da rodovia no momento em que foi localizada.

Ainda segundo a PRF, durante o atendimento a um motorista no quilômetro 145 da rodovia, os policiais observaram uma criança perambulando pelo posto da PRF. Como não havia ninguém por perto, foi acionado o Conselho Tutelar do município.

Algum tempo depois, o pai do menino apareceu e informou que não percebeu quando ele saiu de casa, que fica em um loteamento próximo da rodovia. O homem disse que estava realizando um serviço de construção, enquanto a mãe estava cozinhando, no momento em que o filho sumiu.

O menino não apresentava ferimentos, mas havia atravessado sozinho a rodovia para chegar ao posto. Ele foi encaminhado junto com o pai ao Conselho Tutelar de São Caetano, que vai acompanhar as condições de vida da família. (G1)