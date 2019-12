Uma criança de três anos morreu afogada em um canal de irrigação no Núcleo 10 do perímetro irrigado Senador Nilo Coelho, na zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

O menino teria saído de perto da mãe, que estava bebendo, e seguido até o canal. A mulher só teria percebido que o filho se afogou cerca de duas horas depois. Eles moravam no Alto da Bela Vista, também na zona rural. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Do NE10 Interior