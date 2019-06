Menor ameaça agredir idosa de 83 anos e é detida em Serra Talhada

Uma menor foi detida pela polícia na tarde dessa segunda-feira (24), após ameaçar agredir a própria mãe, uma idosa de 83 anos. O caso foi registrado na Avenida Triunfo, no bairro São Cristóvão em Serra Talhada.

De acordo com o 14º BPM, quando o policiamento chegou no local, se deparou com a menor bastante alterada, e para se defender a mãe jogou uma gaveta na filha, causando um ferimento na testa.

A menor foi apreendida e conduzida para a Delegacia de Polícia local.